De Silvestri sulla crisi del Bologna: “Soffriamo come i tifosi, ma ne usciremo insieme”

Intervenuto a Bfc Week, format del Bologna, Lorenzo De Silvestri ha parlato del momento di difficoltà che sta vivendo la squadra rossoblù: “Viviamo questo momento con trasporto. La sofferenza dei tifosi è anche la nostra, con nostra intendo giocatori, staff tecnico, dirigenza,… In questo momento non possiamo parlare individualmente, ma al plurale. C’è un NOI che deve rappresentare un’unione motivazionale e positiva che possa aiutarci a superare questo momento. Adesso abbiamo analizzato il fatto che serve responsabilità da parte di tutti. Ognuno di noi può andare in difficoltà, anche i più esperti, quindi dobbiamo fare le cose semplici e farle bene. Come si esce da questi momenti? Essendo tutti parte di un progetto. Tutti quelli che vogliono bene al Bologna devono contribuire a creare un ambiente positivo. Il mister ci sta aiutando molto: ha chiesto passione e spirito a tutta la squadra. Dobbiamo fare caso all’attitudine di come viviamo la partita”. Infine, ha parlato della prossima partita contro il Napoli: “Dobbiamo affrontarla come una partita delicata per la quale dovremo curare tutti i dettagli. Questo sono partite difficili, ma anche stimolanti”.

Foto: Twitter Bologna