De Silvestri risponde a Gudmundsson e salva il Bologna al 95’: 1-1

Dopo aver fermato Inter e Juve a Marassi, e aver vinto in casa del Sassuolo, il Genoa sfiora il colpaccio anche a Bologna, una vittoria sfumata solo al 95′, quando il più sembrava fatto.

Gara di sofferenza per i liguri, che la sbloccano al 20′ con il solito super Gudmundsson, Genoa che poi riesce a difendere con le unghie e con i denti la rete del vantaggio.

Bologna abulico nel primo tempo, ma nella ripresa gli emiliani sono fermati solo da un super Martinez, portiere del Genoa, che salva su Calafiori e Zirkzee. Il Bologna chiude con 20 tiri totali a 2 del Genoa, ma non riesce a sfondare il muro dei Grifoni di Gilardino fino al 95′, quando su mischia da calcio piazzato, è De Silvestri a piazzare la zampata del pareggio meritato.

Nel finale, Gudmundsson sfiora addirittura il nuovo contro sorpasso, ma finisce 1-1.

Un punto che vede il Bologna salire a 32 punti, muovendo la classifica dopo la sconfitta di Udine, il Genoa sale a 21.

Foto: Instagram personale