De Silvestri: “Questa squadra ha testa, Thiago Motta è destinato a una grande carriera. Futuro? Mi vedo in un ruolo dirigenziale”

Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha parlato a Radio Serie A di vari argomenti, a partire dal momento dei rossoblù, che ieri hanno battuto il Frosinone al Dall’Ara grazie anche a un suo gol, e portandosi a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione alle coppe europee:

“In questa squadra c’è testa, passione e voglia di stare in campo in un certo modo, le stesse cose che provo a portare io ogni settimana. Mi diverto moltissimo. Bisogna partire dal lavoro fatto da mister Mihajlovic e da quello societario in questi anni che hanno permesso al Bologna di internazionalizzarsi. Sono arrivati giovani stranieri molto forti, poi Thiago Motta ha offerto velocità al nostro gioco. C’è un gruppo bellissimo, un ambiente speciale”.