De Silvestri: “L’azione del mio gol l’abbiamo provata in allenamento. Mazzarri mi ha insegnato tanto al Torino”

Lorenzo De Silvestri, protagonista nel 2-0 del Bologna sul Cagliari, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei rossoblu: “L’azione del gol l’abbiamo provata in allenamento, l’inserimento è stato giusto, Marko ha fatto un gran movimento e sono stato bravo a calciarla in quel modo. La rete la dedico a Margherita, mia nipote, uno splendido regalo che ci ha regalato mia sorella. Il mister ci ha chiesto di essere pazienti perché l’azione da gol sarebbe arrivata. Ci prendiamo questi tre punti contro una squadra che era ben messa in campo. Ora dobbiamo però pensare a Genova dove ci attende un’altra sfida importante e complicata. Mazzarri l’ho salutato, nei tre anni di Torino mi ha insegnato tantissimo e mi spiace aver segnato contro la sua squadra, ma ho bellissimi ricordi della nostra esperienza in granata”.

FOTO: Twitter Bologna