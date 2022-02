De Silvestri: “Ho dato e ricevuto molto dal calcio. Con Mihajlovic un rapporto particolare”

Lorenzo De Silvestri è stato intervistato da Dazn. Queste le parole del laterale del Bologna: “Sono contento di dare continuità alle prestazioni individualmente. Stare in uno spogliatoio di giovanissimi è piacevole. Ho dato molto e ricevuto molto, il calcio è cambiato tanto nel corso della mia carriera. Arnautovic? Ci ha stupito da subito, appena arrivato. È un leader vero, parla 7/8 lingue. Parla olandese, portoghese, grossa esperienza davvero per la squadra, soprattutto nel momento di difficoltà. Sono molto contento per la doppietta che ha fatto contro lo Spezia. Mihajlovic? Due volte l’ho cercato io, due volte mi ha raggiunto lui. È particolare come cosa davvero, si ripete nella mia carriera. Mi ha conosciuto ragazzino, a 21 anni, il rapporto è cambiato anche nel tempo. Mi ha aiutato molto anche sotto il punto di vista umano e io ho aiutato lui anche. Orsolini è la felicità fatta a persona davvero, anche nei momenti di difficoltà. Lui è stato bravo, ha aspettato il momento opportuno”.

FOTO: Twitter Bologna