De Silvestri: “Grande prova di carattere dopo la sconfitta di Udine. Meritavamo la vittoria”

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato a Sky dopo il pari con il Genoa.

Queste le sue parole: “Fa piacere l’affetto della gente perché giochiamo per queste emozioni e le vogliamo condividere con tutti i tifosi. Se ho il vizio del gol all’ultimo secondo? Qualche gol l’ho fatto in Serie A, mi sento un giocatore che in area avversaria può anche mettere in difficoltà le difese ed oggi è andata molto bene. Non riuscivamo a sbloccarla e meritavamo il pareggio. Grande dimostrazione dopo la sconfitta di Udine? Volevamo dare una dimostrazione di carattere a noi stessi perché la partita di Udine non ci è piaciuta per niente. Oggi siamo partiti in difficoltà, ma il nostro secondo tempo è stato meraviglioso ed è stata una partita di carattere e di attributi. In mano ho due sciarpe perché ho un grande feeling con il Bologna e con i suoi tifosi. In una squadra giovane come la nostra a parte me, serve un tifo in più”.

Obiettivi del 2024 per il Bologna e per me? “Le mie intenzioni sono sempre quelle di giocare, allenarmi con una passione incredibile e voler aiutare il Bologna sia fuori che dentro al campo. Abbiamo un sogno, abbiamo ambizione, abbiamo obiettivi che ci fanno andare in campo volentieri e poi tireremo le somme alla fine. Questo fuoco deve essere tirato su in tutte le partite”.

Foto: Instagram De Silvestri