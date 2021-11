De Silvestri apre, Arnautovic chiude: il Bologna va. Il Cagliari perde ancora

Il Bologna si aggiudica il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A battendo il Cagliari per 2-0 al Dall’Ara. Decidono la gara le reti di Lorenzo De Silvestri al 48′ e di Arnautovic al 97′ . Nel finale espulso anche Caceres che ha complicato ulteriormente la partita per i sardi. La squadra di Mihajlovic ritrova un successo che mancava dallo scorso 3 ottobre (vittoria per 3-0 contro la Lazio) e aggancia in classifica la Juventus a quota 15. Crisi nera invece per il Cagliari alla sua terza sconfitta consecutiva e in ultima posizione con soli 6 punti.

FOTO: Instagram Bologna