De Silvestri: “A volte il calcio ti regala queste serate. Ci godiamo il momento”

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sull’Inter in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Partita lottata su ogni pallone contro una grande squadra, è uscita la forza del gruppo. A volte il calcio ti regala queste gioie quando lavori come facciamo noi, è un continuo dalla scorsa stagione. C’è unione fra staff, giocatori e ambiente. Ci godiamo questo momento ma dobbiamo andare avanti, riposare e prepararci bene per l’Atalanta”.

Foto: Instagram De Silvestri