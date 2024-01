De Siervo: “Supercoppa negli Stati Uniti? Sono il mercato di riferimento, riteniamo che in futuro ci possa essere l’opportunità”

Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato della Serie A. Luigi De Siervo, ha così parlato dell’ipotesi di disputare la Supercoppa Italiana negli Stati Uniti: “Sì, è uno degli elementi che stiamo studiando maggiormente. Stiamo guardando anche opportunità che possono sorgere nei prossimi mesi, riteniamo che avere la possibilità di giocare con tanti campioni in giro per il mondo siano un ottimo strumento. Gli Stati Uniti sono il mercato di riferimento e riteniamo che in futuro ci possa essere l’opportunità di giocare la Supercoppa, nei modi in cui vorranno le squadre, anche negli Stati Uniti”.

Foto: Lega Serie A