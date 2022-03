De Siervo sullo striscione contro Napoli: “Solo degli idioti possono immaginarlo”

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha commentato in una nota ufficiale dlo striscione affisso a Verona con le coordinate della città di Napoli in riferimento alla guerra russo-ucraina: “Esprimo totale condanna, a nome dell’intera Lega Serie A, contro lo striscione apparso questa mattina a Verona. In un momento tragico per l’ invasione dell’Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione, e bene ha fatto l’Hellas Verona a censurare tale atto. Oggi, in Italia e nel mondo intero, dobbiamo veicolare, con la nostra attività, un messaggio di pace”.

FOTO: Lega A