De Siervo sulle parole di Sarri: “Penso sia stato frainteso, non penso che possa aver detto una sciocchezza del genere”

“Prendi soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope. Andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro”, le parole di Maurizio Sarri sulle Supercoppa Italiana dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce. Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, le ha così commentate: “Penso che sia stato frainteso, non penso che un professionista come Sarri possa aver detto una sciocchezza del genere, fa parte di un sistema i cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite”.

Foto: Lega Serie A