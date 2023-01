De Siervo sul fuorigioco semi-automatico: “In un Paese che fa spesso polemiche inutili, vogliamo dare agli arbitri i migliori strumenti possibili”

Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha così parlato dell’introduzione del fuorigioco semi-automatico: “Oggi ribadiamo una scelta fatta in tempi non sospetti, siamo stati la prima lega al mondo ad adottare goal line technology e VAR, ora siamo la prima lega al mondo ad adottare il fuorigioco semi-automatico. Questa è la vocazione che abbiamo, in un Paese che fa spesso polemiche inutili, vogliamo dotare gli arbitri dei migliori strumenti possibili. Siamo stati i primi a sperimentarla, l’abbiamo testata mettendo in condizione gli arbitri di prendere confidenza con uno strumento che risolverà tanti dubbi che potremmo continuare ad avere. Oggi cerchiamo di superare questo elemento, abbiamo aspettato che i Mondiali la sdoganassero a livello internazionale”. Poi ha proseguito: “Il famoso caso di Candreva, qui sarebbe stato evidenziato. La camera che non l’aveva individuato era televisiva, queste camere sono sestate per avere il campo coperto nella sua massima ampiezza. È un sistema che si sovrappone a quello televisivo e garantisce una raccolta dei dati ad hoc”.

Foto: Lega Serie A