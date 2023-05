De Siervo sul caso Juve: “Intervenire a fine stagione sarebbe stata la soluzione migliore. Ma non era possibile”

Intervenuto ai microfoni della trasmissione di “La Politica nel Pallone” di Rai Gr Parlamento, l’amministrato delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha così parlato del caso Juventus: “Su questo mi corre l’obbligo di fare una premessa un po’ istituzionale: le sentenze si commentano soltanto quando sono definitive. Però son d’accordo, sono convinto, l’ho detto e lo ripeto che per la Serie A, per il nostro sistema per la competitività tutta, intervenire a fine stagione sarebbe stata la soluzione migliore. Ci hanno spiegato e ci spiegheranno che questo non era possibile e questa era l’unica strada percorribile. Noi su questo abbiamo opinioni diverse e le rispettiamo, ma ripetiamo la nostra posizione”.

Foto: Lega Serie A