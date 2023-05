De Siervo: “Negli ultimi 4 campionati hanno vinto 4 squadre. E’ importante per la crescita del movimento”

Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A, è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “La sfida che abbiamo di fronte è globale, l’obiettivo è cercare di ‘rubare tempo’ alle persone e combattere perché venga pagato. Il problema principale negli ultimi anni è la mancanza di risorse, negli ultimi anni il nostro Paese è sempre stato ai primi posti nelle classifiche della pirateria. Questa forma di criminalità diffusa, che non percepiamo come tale, aiuta la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta: non sono quattro ragazzini che si organizzano, ma un sistema che si alimenta così e abitua le persone a non pagare per i contenuti. Il nostro sistema italiano è quello che è visto come il più in crescita, negli ultimi quattro anni hanno vinto quattro squadre diverse e non è un caso: in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania non è così. E la Lega aiuta a costruire questo futuro”.

Foto: Lega Serie A