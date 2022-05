De Siervo: “Milan-Inter di Supercoppa si giocherà a gennaio in Arabia”

L’a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento ha dato novità sul derby di Supercoppa tra Inter e Milan: “Si disputerà in Arabia Saudita. È un contratto che abbiamo ereditato e questo è l’ultimo anno. La sfida si giocherà a gennaio: ancora una volta il nostro prodotto sarà esportato. Per il futuro resta l’ipotesi della partita secca, ma l’assemblea sta valutando anche l’ipotesi spagnola, per una Supercoppa con le prime due squadre di ogni competizione, dunque semifinali e finali. Stiamo valutando il periodo a cavallo delle vacanze invernali”.

FOTO: Twitter Milan