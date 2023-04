De Siervo: “La Serie A è il torneo più affascinante. Siamo tornati ai vertici del calcio europeo”

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha voluto mandare un messaggio chiaro sul campionato italiano a pochi giorni dalle sfide che vedranno Inter, Milan, Napoli, Juventus e Fiorentina impegnatetra Champons ed Europa League: “Calcio is back non è soltanto uno slogan – si legge sul sito della Lega Serie A -, ma la riprova che il nostro campionato è tornato ai vertici del calcio europeo. Siamo, infatti, il torneo nazionale più affascinante perché in Italia negli ultimi anni c’è sempre stato un avvicendamento nella conquista dello Scudetto, potenzialmente con quattro vincitori diversi nelle ultime quattro stagioni”.