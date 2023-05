De Siervo: “Il prossimo campionato avrà solo un turno infrasettimanale. Non ci sarà più la pausa invernale”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A ha parlato ai microfoni del programma “La politica nel pallone” di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento. Tra i vari temi l’ad ha parlato di come sarà composto il calendario del prossimo campionato: “Per la prima volta la Lega sta offrendo la seconda partita della settimana come qualità, in onda tutti i sabati sera. La prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con solo un turno infrasettimanale, questo viene fatto per proteggere i calciatori e consentire loro un maggior recupero. Non avremo più la pausa invernale, quindi si giocherà sia il weekend del 23 dicembre sia quello del 30 dicembre, con un calendario più diluito”.

Ha poi aggiunto: “Un calendario finalmente più equilibrato nella misura in cui non siamo costretti a comprimere gli impegni, non facendo più la pausa invernale. Lo sviluppo del Campionato sarà più morbido nel corso dei nove mesi, come detto con un solo turno infrasettimanale, di questo ne beneficerà prima di tutto la salute dei calciatori e la tranquillità delle squadre, poi senza dubbio lo spettacolo televisivo e gli spettatori. Le quattro squadre finaliste della Supercoppa Italiana si fronteggeranno poi il 4 e 5 gennaio nelle due Semifinali, con la Finale che si giocherà l`8 gennaio. Ringrazio in particolare il Presidente Calcagno per aver capito quanto fosse importante non fermarsi in mezzo alla stagione, alla luce anche dei tanti impegni delle Nazionali e delle competizioni europee”.

Foto: de siervo foto lega serie a