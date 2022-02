De Siervo: “Idea Serie A negli Usa durante i Mondiali”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, lancia la bomba: la Serie A potrebbe scendere in campo con un torneo negli Usa nel periodo dei prossimi mondiali in Qatar: “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico”. De Siervo avrebbe garantito, tramite l’agenzia Reuters, che: “Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali“. Il motivo è duplice: da un lato, il campionato si fermerà tra metà novembre e l’inizio di gennaio e continuare a giocare, seppur dall’altra parte del mondo, consentirebbe a squadre e calciatori di mantenere la condizione; dall’altro si consentirebbe alla Serie A di inserirsi nel mercato americano in modo da aumentare gli introiti. C’è da dire che il progetto non è di facile attuazione a causa dei costi e della logistica, ma anche per i permessi che Fifa, Uefa e tv dovrebbero concedere.

Foto: Lega Serie A