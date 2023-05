De Siervo: “Coppa Italia? E’ ora di cambiare format. Proporremo ai club un modello FA Cup”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a La Politica nel Pallone, affermando come si voglia provare a cambiare il format della Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo elaborato un progetto sulla falsariga del modello inglese, lo sottoporremo a breve al voto delle squadre. Avremo due modelli opposti, far giocare la squadra più grande nel campo di quella più piccola ha alcuni problemi: per esempio non si potrebbero usare goal line technology o VAR in alcuni stadi. Sarebbe più vicina agli anni ’80 che ai tempi moderni, detto questo i club saranno chiamati nelle prossime settimane a decidere se il prossimo bando per i diritti della Coppa Italia avrà il modello attuale o quello simil-inglese”.

Foto: lega Serie A