De Siervo: “Ci saranno 400 milioni di famiglie collegate per vedere la Supercoppa. Sarà la miglior edizione in Arabia”

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, parla così da Riyadh in occasione del Social Football Summit organizzata nella capitale saudita a margine della finale di Supercoppa di questa sera tra Napoli e Inter: “Saranno 180 i Paesi collegati, è una finale che abbiamo fortemente voluto e crediamo che questa sarà la migliore edizione collegata qui. Ci saranno 400 milioni di case collegate a vedere la Supercoppa Italiana, è un Paese che si è aperto al mondo occidentale e ha un’età media molto interessante, dobbiamo fare in modo che il nostro calcio sia sempre più presente”.

Poi ha proseguito: “Speriamo di riuscire a organizzare con un certo anticipo l’edizione dell’anno prossimo, di portare non soltanto l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo, ma siamo anche contenti se il calcio diventa un soft power tra due Paesi, intorno al quale le aziende riescono a trovare la modalità di fare tesoro di questa serie di relazioni che stanno crescendo. Il calcio italiano deve cercare nuovi pubblici all’estero, la NFL e la NBA lo fanno mirabilmente in Europa: nessuno si scandalizza e questo deve fare la Serie A. La generazione che ci ha preceduti non ha saputo cogliere le prospettive della globalizzazione”.

Foto: Lega serie a