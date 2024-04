De Siervo: “Abbiamo bloccato più di diecimila siti illegali. Nessun pirata può dormire sonni tranquilli”

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della lotta alla pirateria online per seguire gli eventi sportivi, tra cui le partite del campionato, in maniera illegale. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Nessun pirata può dormire sonni tranquilli. Il nostro obiettivo è rivelare chi usa il ‘pezzotto’. Grazie a un protocollo di intesa fra la Guardia di Finanza, l’Agcom e la Procura di Roma ci arriveremo. Grazie alla piattaforma Piracy Shield, entrata ormai a regime due mesi dopo il suo avvio, in soli 60 giorni sono già stati bloccati più di diecimila siti illegali. Il sistema funziona. Non è vero che è stato clonato il codice sorgente della piattaforma. Gli hacker hanno bucato solo il primo livello di protezione del sito dell’Agcom. La sicurezza della piattaforma non è affatto compromessa”.