De Sciglio: “Udinese? Partita tosta, in Italia nulla è scontato. Vogliamo la rivincita in Supercoppa con la Lazio”

Mattia De Sciglio, laterale della Juventus tornato in ottima forma, ha parlato toccando diversi argomenti ai microfoni di Sky Sport: “Vincere non è così scontato in Italia, ogni anno ne abbiamo una conferma. Quella con l’Udinese sarà una partita tosta, ma se scendiamo in campo da Juve e facciamo il nostro dovere portiamo a casa i tre punti. Sfida a tre per lo Scudetto? L’Inter, così come la Lazio, sta dimostrando di essere una concorrente. Entrambe stanno facendo un grande percorso. Inoltre incontreremo proprio i biancocelesti nella finale di Supercoppa, uno dei nostri obiettivi a breve termine, e avremo così la possibilità di prenderci una rivincita immediata dopo il ko dell’Olimpico”.

Foto: Juventus Twitter