De Sciglio: “Sarei stato utile a questa Juventus. Pirlo? Mi ricorda Mancini”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mattia De Sciglio, terzino ex Juventus in prestito al Lione, ha parlato della sua estate e del suo addio alla compagine bianconera, con il prestito in Francia.

Queste le sue parole: “E’ stato un dispiacere aver lasciato la Juventus. Sono convinto che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio visto che posso giocare a destra e a sinistra da quinto di fascia, come all’Europeo 2016, o da terzo centrale come con Allegri. la società ha fatto le sue scelte, mi è stato detto che avrei trovato poco spazio e sarebbe stato un bene per me andare a giocare in prestito, ma io credo che quest’anno avrei potuto dire la mia alla Juve”.

Sulla Juve di Pirlo: “Ci sono stati molti cambiamenti, serve un po’ di rodaggio. Anche se certi meccanismi dovrebbero già esserci, le difficoltà in partite difficili come quella contro il Barcellona si vedono di più, perchè il tasso tecnico dell’avversaria è notevole e quindi ti mette in risalto le difficoltà e i problemi. E poi non c’è stata pre-stagione: anche se ti alleni bene, poi lo paghi”.

Su Pirlo: “Ha gli stessi principi offensivi di Mancini, a partire dal modulo, con la differenza che in Nazionale solo un terzino va in offensiva mentre con Pirlo entrambi possono alternarsi nella stessa partita. Questa comunanza poi è vantaggiosa per chi va in Nazionale”.

Foto: Twitter personale