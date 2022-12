De Sciglio pubblica un post: pioggia di insulti da “sbirro” a “infame” e “traditore”

Mattia De Sciglio ha pubblicato ieri un post su Instagram, certificando sul ritorno in gruppo dopo l’infortunio. In cambio ha ricevuto, anche nelle ultimissime ore, una serie di insulti da “sbirro” a “infame” e “traditore”. E la motivazione, se può davvero essere una motivazione, si riferisce alle indiscrezioni degli ultimi giorni con il difensore che avrebbe dato ai Pm di Torino le chat su Whatsapp con i dialoghi tra i giocatori della Juve sulla questione stipendi che è al centro dell’indagine in corso.

Foto: Twitter De Sciglio