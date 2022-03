De Sciglio: “Nazionale? Mi hanno comunicato la convocazione nello spogliatoio. L’esperienza al Lione mi ha aiutato”

A seguito dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha scelto di convocare Mattia De Sciglio in vista delle due gare valevoli per i playoff necessari per accedere al Mondiale. Parlando ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta dalla sua Juventus contro la Salernitana, il difensore bianconero ha commentato: “Mi hanno comunicato la convocazione una volta rientrato in spogliatoio, è un’altra soddisfazione dopo una vittoria super-importante”.

Nell’intervista De Sciglio parla anche dell’esperienza al Lione: “Mi ha aiutato tantissimo perché fare un’esperienza all’estero ti fa crescere come giocatore e come persona. L’ho fatta nel momento giusto, mi ha aiutato a trovare più consapevolezza in me stesso. E’ stata molto importante in vista di questa stagione, dove ho ritrovato il mister che mi ha ridimostrato tutta la fiducia“.

Foto: Twitter personale De Sciglio