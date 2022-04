De Sciglio: “In Francia ho riscoperto il piacere di giocare. Allegri? Tecnico pragmatico, bada al sodo”

Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato a L’Equipe, tornando sulla sua esperienza al Lione, ma parlando anche della stagione in corso in bianconero.

Queste le sue parole: “In Francia ho riscoperto il piacere di giocare. Quello della Ligue 1 è un calcio più rapido, dove anche le squadre minori ci provano senza limitarsi a difendere. E io ormai ho più fiducia nelle mie capacità. All’estero i giovani sono pronti prima anche per partite importanti. L’ho visto in Francia, dove sono più audaci e non temono di sbagliare, perché gli è concesso. Un italiano invece è esaltato alla prima partita buona e massacrato al primo errore. Così invece di riprendersi, finiscono per perdersi”.

Su Allegri: “E’ molto pragmatico, non che non ami il bel gioco, ma cerca innanzitutto la solidità. Come ha dimostrato nel primo ciclo. Oggi la squadra è diversa, se non avessimo perduto certi punti in modo stupido oggi lotteremmo per lo scudetto. E l’eliminazione in Champions è stata una grande delusione, anche se non abbiamo sottovalutato l’avversario. Vogliamo comunque vincere la coppa Italia e tornare in Champions”.

Foto: Twitter personale