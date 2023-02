De Sciglio: “Fischi dei tifosi? Penso solo al campo e credo che io debba essere giudicato solo per come gioco”

Mattia De Sciglio, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Salernitana.

Queste le sue parole anche in merito ai fischi dei tifosi che ce l’hanno con il giocatore dopo l’interrogatorio in Procura: “Bisogna gestire meglio le partite: è importante finire le partite senza prendere gol, è importante per la fiducia e l’autostima. I fischi? Io penso solo al campo e credo che io debba essere giudicato per quello che faccio in campo, per il resto non ho fatto niente di male. Io do sempre il massimo: per me la priorità sono la squadra e la Juventus. Le parole di Allegri? Mi ha fatto piacere che abbia preso le mie difese. La situazione della squadra? Il nostro focus per la gara di oggi era quello di evitare la brutta partenza fatta contro il Monza. Noi ora dobbiamo fare più punti possibili in attesa di ciò che verrà deciso”.

