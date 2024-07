De Sciglio chiarisce: “Nessun problema fisico. Non convocato in ritiro per scelta della Juventus”

Mattia De Sciglio non farà parte del progetto della nuova Juventus di Thiago Motta. Il giocatore, uno dei fedelissimi di Allegri, lascerà il club. La Juve non lo ha convocato per il ritiro prestagionale, facendogli capire di cambiare aria. De Sciglio ha voluto precisare che non ha nessun problema fisico, come era stato ipotizzato.

Queste le sue parole: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”, è stato lo sfogo del calciatore classe 1992 attraverso le sue Instagram Stories.

Foto: twitter De Sciglio