De Sanctis: “Zero alibi, la Salernitana ha una rosa di qualità. Piatek? Il calciatore giusto per noi”

Conclusa la sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, è intervenuto in conferenza stampa. Prima di partire con le domande dei cronisti, ha voluto ringraziare tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno lavorato per portare a compimento le varie operazioni. Poi, l’ex portiere ha spiegato: “Già dalle prime partite si è capito che il tema tattico è diverso da quello della passata stagione, indubbiamente è aumentata la qualità della rosa e questo ci permette di provare un certo tipo di calcio. Di base agiremo sempre con il 3-5-2, poi sta al mister decidere se apportare delle modifiche. Piatek è il calciatore giusto per la Salernitana, siamo felici di averlo a disposizione. Ora ripropongo lo slogan della volta scorsa: zero alibi. E aggiunto: profondo senso di responsabilità. Non dobbiamo nasconderci: rispetto al primo luglio abbiamo una rosa di qualità, sia negli undici che scendono costantemente in campo, sia nelle cosiddette alternative. Vogliamo essere competitivi ogni domenica, contro tutti e su tutti i campi”.

Infine, ha concluso: “Oltre agli innesti, vorrei ricordare che abbiamo risolto due questioni delicatissime come quelle di Lassana Coulibaly e Bohinen. Sono state trattative e operazioni tra le più importanti della sessione estiva di mercato”.

Foto: Instagram Salernitana