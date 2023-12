De Sanctis-Salernitana: addio tardivo e almeno 25 milioni di rimpianti

Morgan De Sanctis lascia la Salernitana, in ritardo di diversi mesi rispetto all’annuncio che ha portato al ritorno di Walter Sabatini. Diversi mesi di ritardo perché, quando ti scavalcano e diventi il vice o il vice del vice senza alcun tipo di fiducia, non dovresti aspettare dieci minuti… Gli scapigliati che hanno steso i tappeti a De Sanctis (per una o cinque notizie in più…) senza mai criticarlo, secondo una consolidata tradizione, sono gli stessi che ricordano una cosa ma ne ignorano tre o quattro più importanti. De Sanctis e il suo gruppo di lavoro hanno portato a Salerno qualche calciatore di livello, resta di sicuro l’eccellente campionato della scorsa stagione, ma ha bucato clamorosamente due cose essenziali. La prima: una buona gestione della quotidianità che per un direttore è più importante di una campagna acquisti. La seconda, da non sottovalutare: andate a guardare i soldi spesi per i difensori centrali, circa 25 milioni, una cifra assurda e senza alcun tipo di ritorno.

Foto: Instagram Salernitana