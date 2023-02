De Sanctis presenta Paulo Sousa: “Profilo internazionale che può darci un contributo importante”

Il Direttore Sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha presentato il neo tecnico Paulo Sousa alla stampa. Alcune parole del dirigente dei granata in conferenza stampa: “A nome della società diamo il benvenuto a mister Paulo Sousa, profilo internazionale di grandissima esperienza. Il presidente e noi tutti siamo convinti possa dare un contributo importante e che, fino alla fine della stagione, ci toglieremo belle soddisfazioni. Vogliamo raggiungere il prima possibile la salvezza”.

Ochoa e Sepe: “Abbiamo deciso di ingaggiare un portiere come Ochoa perché Sepe si è fatto male. La considerazione sulle caratteristiche è stata fatta in funzione del ko di quello che era il titolare. Non era in discussione il rendimento di Sepe. E’ chiaro che la competitività nasce naturalmente quando prendi un giocatore così forte. Non c’è mai stata una diversità di vedute e di progetto, entrambi sanno da cosa derivino le nostre scelte”.

Calciomercato: “Le due scadenze sono il 24 febbraio e il 31 marzo. Non vediamo sul mercato occasioni imperdibili. Sulla base dei recuperi di Mazzocchi e di Maggiore ritengo che ci siano poche possibilità di intervenire. Fazio salterà anche la prossima col Monza, ma a livello numerico ritengo che in difesa siamo abbastanza tranquilli. Secondo me Troost Ekong tornerà dopo la sosta”.

Foto: Instagram Salernitana