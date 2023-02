De Sanctis: “Paulo Sousa non sarà presentato. La lista ci offre delle possibilità per rinforzare la squadra”

Il Direttore Sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. è stato intervistato all’uscita dal centro sportivo del club. Il dirigente ha parlato del periodo che stanno vivendo i granata. Queste le sue parole riportate da Sportitalia: “Siamo consapevoli che nell’ultima parte di stagione non abbiamo fatto un bel lavoro, tutti quanti. Ringrazio mister Nicola per i punti accumulati fino a questo momento, ma ora andiamo avanti per raggiungere la salvezza. La lista ci offre delle possibilità per rinforzare la squadra, ma non ci sono colpi imperdibili da fare. Ci aspettiamo che Mazzocchi recuperi e torni a fare parte del gruppo. Dobbiamo anche valutare le condizioni di Trost-Ekong. Non ci sarà una presentazione di Paulo Sousa, parlerà prima della partita di domenica con il Monza”.

Foto: Instagram Salernitana