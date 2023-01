De Sanctis: “Offerta seria della Cremonese per Bonazzoli, ma non è in vendita”. E su Zortea…

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha parlato anche del mercato in casa granata, partendo dal tema centravanti: “Non stiamo lavorando sugli attaccanti perchè ne abbiamo cinque in rosa e siamo soddisfatti. A livello di minutaggio, pur sapendo che non c’è un equilibrio assoluto, direi che tutti stanno avendo lo spazio necessario e meritato in relazione a rendimento, età e altri fattori. Non cerchiamo un attaccante. Bonazzoli non è sul mercato, questa precisazione è importante. Costantemente ricevo telefonate, l’unica offerta seria che è arrivata è quella della Cremonese”. E su Zortea (trattativa che già vi avevamo raccontato): “Perché non è arrivato? Non c’è l’accordo economico, ma da parte dell’Atalanta c’è apertura e collaborazione”.

Foto: Instagram Salernitana