De Sanctis: “Europa League grande opportunità, dobbiamo conquistare i tifosi. Siamo tutti in discussione”

Morgan De Sanctis, team manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con il Gent: “Dall’inizio dell’anno stiamo avendo risultati negativi, che sono continuati e che non possono farci essere soddisfatti di come stanno andando le cose. Siamo tutti uniti, l’allenatore è stato chiaro: bisogna abbattere la cultura dell’alibi e alzare quella della responsabilità. La squadra ha tante risorse, dobbiamo lavorarci, consapevoli che l’Europa League ci presenta un’ altra opportunità, così come il campionato offre altre quattordici giornate per raggiungere il nostro obiettivo”.

Quanto è importante il tuo ruolo all’interno della squadra?

“L’allenatore è una persona intelligente, estremamente preparata, è facile entrare in sintonia con lui. Lo fanno anche i giocatori, non vorrei tornare sulla sua smentita su una discordanza tra lo staff tecnico e i giocatori. Siamo uniti anche in un momento che non rende merito a questa rosa e alle aspettative dei tifosi. Quando cerchiamo di abbattere gli alibi dobbiamo farlo necessariamente, dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi, non il contrario. A Roma c’è tutto quello che appartiene ad una grande squadra, nelle cose positive e negative. Bisogna tenersi stretta la Roma e meritarsela. Siamo tutti in discussione, ma abbiamo tutti la possibilità di riappropriarci dell’obiettivo che abbiamo”.

È un obiettivo che passa anche dai giocatori.

“Bisogna riappropriarsi dell’affetto dei tifosi attraverso i risultati, che purtroppo nell’ultima parte di stagione non sono stati positivi”.

Foto: Roma Twitter