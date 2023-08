De Sanctis: “Arriveranno una punta e due centrocampisti. Miretti? Ci interessa”

Il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, in conferenza stampa, ha fatto il punto sul mercato del club garanata.

Queste le sue parole: “Arriveranno una punta centrale e due centrocampisti poi cercheremo di fare anche altre due operazioni. Avremmo potuto accelerare i tempi per calciatori facilmente raggiungibili ma stiamo puntando su profili giovani di squadre importanti. Stanno cercando di capire se avranno spazio nelle loro squadre, altri invece vogliono capire se ci sono possibilità di club che danno condizioni migliori. Candreva, Vilhena, Dia e Piatek sono arrivati in tempi diversi, ci vuole pazienza. Il mercato poi è dinamico e gli obiettivi possono cambiare di giorno in giorno”.

Su Miretti: “Abbiamo le idee chiare. Alcuni degli obiettivi sono già noti. Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori. Alcuni nomi però non sono usciti. Vogliamo fare quattro o cinque operazioni in entrata, poi ci sono delle uscite da fare. Spesso ci scontriamo con delle richieste fuori luogo da parte di giocatori e procuratori. Certe volte viene fuori anche un messaggio sbagliato sulla Salernitana e di come si comporta con i calciatori in uscita. Non scendiamo a compromessi per soddisfare solo i desideri delle controparti senza considerare anche le necessità del club. E’ un lavoro complicato, ma sono fiducioso.

