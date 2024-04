De Rossi: “Vincere un derby è sempre bello, da allenatore è un po’ diverso. Sono davvero felice per la nostra gente”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo il successo nel derby contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sempre bello vincere un derby, da allenatore è un po’ diverso, sentivamo un’attesa incredibile perché non lo vincevamo da tempo, quella dei tempi migliori quando giocavamo per qualcosa di più alto. Sono veramente felice, soprattutto per la nostra gente, gli ultimi minuti sono stati tosti da sopportare, il tempo non passava mai e ho chiesto se si era rotto il tabellone”.

Che emozioni avete provato? “Io ero andato dentro, loro mi hanno preso quasi di peso ma quello è il loro momento insieme ai tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Era un momento più loro, ma mi sono preso qualche abbraccio anch’io che non è mai poco”.

Cosa è cambiato rispetto a Lecce? “A Lecce erano mancate perché l’allenatore deve migliorare, non ho trasmesso la stessa carica di questo derby mentre noi dobbiamo essere sempre questi. A fine primo tempo li ho ringraziati, l’atteggiamento non deve mai mancare. Stasera è durato 90 minuti, anche chi è entrato”.

Abraham con Lukaku? “Avevo bisogno di quei due cavalli davanti che andassero a duemila, chi entra nel derby è sempre carico. Chi come lui viene da nove mesi di calvario ha cominciato a correre dietro a tutti, ma si allena con noi da due settimane. Per vedere il vero Tammy ci vorrà del tempo”.

Foto: sito Roma