De Rossi, tutto pronto per l’esordio con il Boca: “I sogni si realizzano”

Daniele De Rossi è pronto a fare il suo debutto con la maglia del Boca Juniors. Alle 2.10 gli Xeneizes giocheranno a La Plata contro l’Almagro per la sfida di Copa Argentina. Per l’ex capitano della Roma scocca così l’ora dell’esordio con la sua nuova casacca, come ufficializzato dallo stesso club che in questi minuti ha postato già la maglia di De Rossi nello spogliatoio: “I sogni vengono realizzati”, si legge nella didascalia.

¡Los sueños se cumplen! Todo listo para el debut de Daniele y #Boca por Copa Argentina.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/Swx7zDIvIy — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 13, 2019

Foto: Twitter ufficiale Boca