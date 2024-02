De Rossi: “Tiago Pinto è stato fantastico con me. Sento il sostegno dei Friedkin”

Al termine della partita contro il Cagliari, vinta per 4-0, l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha commentato così il match dell’Olimpico: “La partita mi è piaciuta. Ho visto in campo cose che avevamo sottolineato in settimana. Quando la sblocchi così presto tutto sembra più facile, ma nelle utlime due partite avevamo sofferto comunque. Abbiamo saputo gestire anche il momento di vantaggio“.” ha detto De Rossi a Dazn.

Poi ha proseguito: “Tiago Pinto è stato fantastico con me. Anche adesso che non c’è più sento comunque sostegno dalla famiglia Friedkin, me lo avevano promesso ma non era scontato per un allenatore giovane. Ci confrontiamo, mi sento comodo qui. Quello che si è visto di buono finora non l’ho fatto solo io ma anche per merito loro“.

Come affronterà l’Inter:”Inter? Prima o poi doveva arrivare. arà un momento di consapevolezza. Giusto enfatizzare le vittorie, ma abbiamo fatto poco più di niente. I nerazzurri sono la squadra più forte del campionato e non dire che è quella che gioca meglio si farebbe un torto a Inzaghi. Dobbiamo essere la nostra miglior versione“.

Foto: Instagram Roma