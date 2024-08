De Rossi sulla lite con Cristante: “Abbiamo discusso per dieci secondi, senza toni strani. Se si dicono bugie mi tocca querelare”

Negli ultimi giorni, si è parlato con insistenza di una presunta lite in allenamento avvenuta tra De Rossi e Cristante, dai toni estremamente accesi. Lo stesso tecnico della Roma, in occasione della conferenza stampa pre Juve-Roma, ha voluto chiarire la questione, ridimensionando l’accaduto e mostrandosi visibilmente irritato per ciò che nelle ultime ore è stato erroneamente raccontato sull’accaduto.

Le parole di De Rossi: “La discussione c’è stata, ma abbiamo discusso per 10 secondi, senza mani, senza toni strani, è grave come cosa. Qualcuno ha dato a questo avvenimento una sfumatura diversa, è gravissimo. Mi tocca querelare, se si dicono bugie. È stato detto che ho messo le mani addosso a un mio giocatore, non è normale e non va bene, non lo permetto”.

Foto: Instagram Roma