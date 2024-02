De Rossi su De Zerbi: “Un genio, tra i pochi ad aver cambiato qualcosa”

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi, in conferenza stampa pre-Torino, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sull’amico-rivale Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che affronterà agli ottavi di Europa League:

“Penso che sia un genio. Può piacere o no, ma ha portato qualcosa di nuovo. Contro il Brighton sarà una partita aperta, contro una squadra forte che fa male a tante big in Inghilterra. Con me in particolare è stato tipo un libro aperto, mi ha messo a disposizione libri, dati, mi ha dato parole di conforto, poi le nostre figlie sono amiche, si beccano ai Roma Club di Londra per vedere le partite della Roma, immagino che sua figlia non sarà con la sciarpa della Roma contro di noi (ride, ndr). Non puoi scimmiottare chi è geniale da quel punto di vista, ma ritengo sia uno che ha cambiato qualcosa e che tutti vogliono imitare.”

Foto: Twitter A.S. Roma