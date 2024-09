De Rossi: “Soulè diventerà un fenomeno, Pellegrini capitano vero”

Durante l’intervista concessa a Dazn, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha così parlato di Matias Soulé: “Ha fatto qualcosa di incredibile lo scorso campionato. I dati sono paragonabili a quelli dei suoi pari età più forti del mondo. Facilitato dal fatto che giocava nella squadra dove lui era il più importante. Quando affrontammo il Frosinone lo scorso anno dissi alla squadra di tenerlo d’occhio, diventerà un fenomeno”.

Poi ha proseguito, parlando di Pellegrini: “Quando l’ho rincontrato a gennaio ho incontrato un uomo vero, un capitano vero e un’atleta incredibile. In quei sei mesi in cui siamo stati insieme nella fase finale della passata stagione ha fatto anche delle prestazioni importanti. E quest’anno stiamo lavorando bene, sta lavorando alla grande e sta dando una buona giornata ai giovani, sia lui che Mancio che Brianstanno facendo quello che gli ho chiesto anche l’altro anno. Insomma dare una mano ai più giovani, di aiutarli negli errori quando vanno un po’ in down. Sono tanto soddisfatto di Lorenzo e di tutti e tre gli italiani, perché sono una parte tanto importante di questo spogliatoio. Ci metto dentro anche Stephan che è un carattere un po’ più taciturno ma è una persona di riferimento per noi”.

Foto: Instagram Roma