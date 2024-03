De Rossi: “Sono sicuro che possiamo giocare anche senza Dybala e Lukaku”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha così parlato alla vigilia del Brighton, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito l’estratto delle parole del tecnico sulle condizioni di Paulo Dybala e Romelu Lukaku: “Non siamo alla fine dell’opera, siamo a metà strada. Paulo sta bene. Romelu ha un problema all’anca che si porta dietro da mesi, quando spunta fuori lo deve gestire con un po’ di riposo. Qualsiasi formazione schieriamo, ce lo impone il nostro lavoro, dobbiamo fare una grande partita. A maggior ragione che non ci sarà qualche calciatore che gioca sempre, chi entra deve fare una grande partita. Sono sicuro che possiamo giocare anche senza Dybala e Lukaku, qualora Paulo non giocasse domani. Lo devo ancora decidere”.

Foto: sito ufficiale Roma