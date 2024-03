De Rossi: “Sognavo una partenza così. Non dobbiamo mollare, l’obiettivo Champions è ancora lontano”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza.

Queste le sue analisi: “L’obiettivo Champions è ancora lontano perché mancano tante partite, anche se ci siamo avvicinati. Non è mai facile fare punti. Un mio collaboratore ha guardato la classifica e ha detto: ‘Le abbiamo vinte tutte e siamo ancora quinti?’. Siamo contenti di aver fatto tanti punti, ma il cammino è lungo”.

Sugli infortunati: “Infortunio muscolare per un movimento non congruo per Kristensen. Mancini? Solo crampi”.

Sulla partenza col turbo da allenatore della Roma: “Sognavo una partenza così. Abbiamo bisogno di correre, lavoriamo forte a livello atletico e abbiamo aumentato il lavoro senza palla. In questa sala stampa sono venuto al corso UEFA Pro con Palladino e queste conoscenze mi hanno aiutato. Stiamo bene fisicamente, questo gioco ha senso solo se stai bene”.

Sul Monza: “Il Monza gioca bene e sa quello che deve fare, ha grande qualità e ha un ottimo allenatore. Oggi abbiamo cercato di levare il pallone dai piedi al nostro avversario ed è una cosa che succede anche a noi. Siamo stati pronti ad aggredire con le preventive”.

Foto: twitter Roma