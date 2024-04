De Rossi: “Siamo pronti per il Bologna. Lukaku non ci sarà”

La Roma sarà attesa domani dallo scontro diretto con il Bologna, valido per il 33° turno di campionato. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la gara giocare contro i felsinei:

“Lukaku? Romelu non sarà convocato. Ha avuto un problema muscolare di lieve entità, nei prossimi giorni capiremo bene l’entità e i tempi di recupero ma siamo fiduciosi. Giocherà uno tra Azmoun e Tammy, oggi vedremo bene in allenamento e capiremo. Non escludo di usarli entrambi. Sarà una partita complessa. È servito un grande sforzo fisico e mentale contro il Milan, ma la squadra ha fatto molto bene. Ora abbiamo recuperato e siamo pronti per domani”.

Foto: sito Roma