De Rossi: “Se c’è il rigore lo devi dare. Le regole devono essere sempre uguali. Ho sentito Marelli: quali sono le regole?”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, parla a Dazn dopo lo 0-0 di Lecce, e discute con l’ex arbitro Matteo Marelli su un possibile rigore non dato ai giallorossi.

Queste le sue parole: “L’ho rivisto dal tablet e ho notato un rigore netto che non ci è stato dato. È un grande peccato perché era importante per noi vincere. Ho visto squadre vincere campionati o arrivare in Champions vincendo anche le partite giocate in maniera meno brillante. Questa decisione non l’ho capita. A me piace il calcio dove questo non è rigore, però le regole devono essere sempre uguali altrimenti diventa difficile anche per noi e per chi lo gestisce. Sentivo Marelli e diceva che se lo fischi è rigore e se non lo foschi non è rigore. Che facciamo allora? Quali sono le regole? Se passo col rosso va bene, se passo col verde va bene, poi però faccio gli incidenti. Ho visto fischiare rigori con contatti meno netti ed energici. Io a calcio ho giocato e non so se è più grave uno che ti calpesta un piede o uno che ti frana addosso in quel modo”