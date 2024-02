De Rossi: “Sanches verrà convocato, Smalling lo rivedremo tra Inter e Feyenoord”

Sempre in conferenza stampa, il tecnico della Roma De Rossi, ha rivelato le condizioni di Smalling e Renato Sanches. Ecco le sue parole a riguardo:

Smalling e Renato Sanches come stanno?

“Renato sta meglio, ma per Chris abbiamo modulato i carichi. Renato ha fatto tutti gli allenamenti con noi, ha completato il recupero e sta con noi. Poi staremo attenti perché è stato fermo, ma verrà convocato. Chris invece lo vedremo tra i convocati dell’Inter o Feyenoord. Lavoro psicologico su Sanches? Da quello che vedo mi sembra un ragazzo che sta bene, ha dimostrato subito disponibilità e lo staff lo curava già da prima che arrivassi. Lo vedo tranquillo. Sul passato non so dire”.

Foto: Instagram Roma