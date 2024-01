De Rossi: “Rui Patricio non è in discussione. Smalling? Dalla prossima settimana farà qualcosa con noi”

Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita che attende la sua Roma domani sera contro la Salernitana. Queste le parole del tecnico: “Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato, penso che Rui Patricio abbia parato molto bene e una partita non cambia la mia opinione, il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite che poi non sono eterne. Svilar lo conoscevo meno ma mi ha impressionato per completezza, un errore non cambia l’opinione che ho di Rui Patricio, ha salvato tante partite ed è concentrato su ciò che dovrà fare domani”. Sulla situazione infortunati:“Smalling si sta allenando insieme a Kumbulla e Renato Sanches stanno facendo il loro percorso, lo staff medico lo monitora quotidianamente, mi sembra siano sciolti nei movimenti, forse dalla settimana prossima faranno qualcosina con noi. Viene da un infortunio lungo e anche il recupero lo è”. Sugli avversari di domani sera: “Nella seconda parte di stagione le squadre che devono salvarsi danno qualcosa in più. Non ho mai giocato a Salerno e sono curioso perché da fuori mi è sembrato uno stadio e una curva emozionante. Sarà un peccato che anche noi non potremo avere la spinta dei nostri tifosi. In trasferta serve quella cattiveria agonistica che ti permette di portare a casa punti anche in maniera sporca. Non penso di avere una squadra che pecchi di personalità, anzi”.

Foto: sito ufficiale AS Roma