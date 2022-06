De Rossi: “Resto alla Roma ma con altri compiti. La Primavera ripartirà da un altro progetto”

Alberto De Rossi, dopo una vita sulla panchina della Roma Primavera, lascia la guida dei capitolini con l’amarezza della finale scudetto Primavera persa contro l’Inter.

Queste le sue parole a Sportitalia: “Ci aspettavamo un altro epilogo. Tutte e due le squadre meritavano: abbiamo fatto una grande stagione, ma stasera non abbiamo trovato il guizzo per fare nostra la partita”.

E’ la sua ultima gara alla guida della Primavera?

“La Roma Primavera ha un altro progetto e con me non c’è nessun problema. Stiamo insieme da tanti anni e staremo ancora insieme. Mi metterò a disposizione per il progetto che mi proporranno, ma non la squadra Primavera”.

In questi anni ha lanciato tanti giovani.

“Devo aggiungere anche tutti gli altri colleghi. Noi siamo il biennio finale, ma il lavoro che fanno gli altri colleghi è altrettanto valido e importante”.

Foto: Twitter Roma