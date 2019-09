De Rossi può tornare nella sua Roma: Mancini lo inserisce tra i pre-convocati per la Grecia

Daniele De Rossi può tornare nella sua Roma. Il 36enne centrocampista è stato infatti inserito da Roberto Mancini nella lista dei pre-convocati azzurri in vista della sfida del 12 ottobre tra la nostra Nazionale e quella della Grecia che si terrà proprio in quello stadio Olimpico che ha ospitato tutte le partite giocate in casa dal classe ’83 fino alla stagione corrente. A renderlo noto è Il Romanista, che aggiunge come l’elenco ufficiale sarà diramato solamente dopo le gare del prossimo 6 ottobre. Per De Rossi, si tratterebbe di una doppio enorme soddisfazione: quella di riabbracciare il popolo giallorosso dopo i primi mesi al Boca e quella di vestire nuovamente la maglia azzurra per non chiudere la propria avventura in Nazionale con la triste gara di San Siro contro la Svezia. Che si passi dalle pre-convocazioni alle convocazioni effettive non è automatico, ma la sola possibilità che un simbolo della capitale come De Rossi possa tornare a casa per qualche giorno è comunque un’ipotesi degna di nota.

Foto: Zimbio