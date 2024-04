De Rossi può sfatare un tabù: la Roma non vince a Napoli da sei anni

La Roma sfiderà oggi il Napoli allo stadio Maradona, nel big match di questa domenica di Serie A. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi avrà l’obiettivo di centrare i tre punti contro la squadra di Francesco Calzona anche per sfatare un tabù che dura da ben sei anni. È, infatti, dal 3 marzo 2018 che i capitolini on vincono sul campo dei partenopei. Dopo quell’ultimo vittorioso precedente, terminato 4-2 in favore degli ospiti, in Campania sono arrivati due pareggi e tre sconfitte.

Foto: Instagram Roma